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Селена Гомес показала фигуру в стильном костюме: фото

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Селена Гомес на премьере "Монстров на каникулах 3"
Селена Гомес на премьере "Монстров на каникулах 3" / Getty images

Голливудская актриса и певица Селена Гомес не планирует впадать в депрессию из-за предстоящего бракосочетания ее экс-бойфренда Джастина Бибера. Звезда окунулась с головой в работу и демонстрирует счастливую улыбку и стройную фигуру на светских мероприятиях.

Все внимание Голливуда приковано к 25-летней Селене Гомес, ведь экс-возлюбленный звезды решил жениться на модели Хейли Болдуин. Однако актриса не только не расстроена, а наоборот – счастлива.

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В очередной раз артистка подтвердила свои слова, что не переживает из-за помолвки Бибера, на кинопремьере мультфильма "Монстры на каникулах 3", в котором озвучила главную героиню – милую вампиршу Мейвис.

Итак, последняя глава "Монстров на каникулах" – уже сейчас! Настолько весело собрать всю семью вместе,
– призналась Селена Гомес.

На светское мероприятие Селена Гомес пришла в стильном топе и пышной юбке. Актриса показала стройную фигуру и сияющую улыбку. К роскошному наряду звезда подобрала босоножки на каблуках. Милая прическа с волнистыми волосами завершила "лук" Селены.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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