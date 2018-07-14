Селена Гомес показала фигуру в стильном костюме: фото

Голливудская актриса и певица Селена Гомес не планирует впадать в депрессию из-за предстоящего бракосочетания ее экс-бойфренда Джастина Бибера. Звезда окунулась с головой в работу и демонстрирует счастливую улыбку и стройную фигуру на светских мероприятиях.

Все внимание Голливуда приковано к 25-летней Селене Гомес, ведь экс-возлюбленный звезды решил жениться на модели Хейли Болдуин. Однако актриса не только не расстроена, а наоборот – счастлива.

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В очередной раз артистка подтвердила свои слова, что не переживает из-за помолвки Бибера, на кинопремьере мультфильма "Монстры на каникулах 3", в котором озвучила главную героиню – милую вампиршу Мейвис.

Итак, последняя глава "Монстров на каникулах" – уже сейчас! Настолько весело собрать всю семью вместе,

– призналась Селена Гомес.

На светское мероприятие Селена Гомес пришла в стильном топе и пышной юбке. Актриса показала стройную фигуру и сияющую улыбку. К роскошному наряду звезда подобрала босоножки на каблуках. Милая прическа с волнистыми волосами завершила "лук" Селены.

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 13 Лип 2018 р. о 8:06 PDT

Допис, поширений —selena marie gomez (@smgforlife_) 13 Лип 2018 р. о 2:18 PDT

Допис, поширений —selena marie gomez (@smgforlife_) 12 Лип 2018 р. о 5:18 PDT