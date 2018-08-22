Селена Гомес с подругами сделала татуировку: фотофакт

Американская певица и актриса Селена Гомес сделала новую татуировку. Такое же тату есть и у ее ближайших подруг.

После объявления информации о помолвке Джастина Бибера его экс-возлюбленная Селена Гомес активно показывает счастливые и беззаботные будни в блоге. Так, на свой день рождения артистка отправилась в путешествие на яхте, где успела засветиться в обществе незнакомца.

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Теперь же Селена Гомес показала совместную татуировку, которую она сделала с самыми близкими подругами – Ракель Стивенс, Эшли Кук и Кортни Берри. Девушки не хотели выбирать рисунок, предоставив преимущество маленькой цифре. Так, каждая сделала татуировку цифры 4, что символизирует их дружбу.

4 – потому что мы вместе до конца жизни. Я люблю вас. Вы меня вдохновляете и делаете сильнее, ближе к Богу. Вместе мы пережили столько всего невероятного,

– объяснила Селена Гомес.

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 18 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Это не единственная татуировка на теле Селены Гомес. Звезда показала, как с Кортни Берри сделала тату цифры 1.