Селена Гомес с подругами сделала татуировку: фотофакт
Американская певица и актриса Селена Гомес сделала новую татуировку. Такое же тату есть и у ее ближайших подруг.
После объявления информации о помолвке Джастина Бибера его экс-возлюбленная Селена Гомес активно показывает счастливые и беззаботные будни в блоге. Так, на свой день рождения артистка отправилась в путешествие на яхте, где успела засветиться в обществе незнакомца.
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Теперь же Селена Гомес показала совместную татуировку, которую она сделала с самыми близкими подругами – Ракель Стивенс, Эшли Кук и Кортни Берри. Девушки не хотели выбирать рисунок, предоставив преимущество маленькой цифре. Так, каждая сделала татуировку цифры 4, что символизирует их дружбу.
4 – потому что мы вместе до конца жизни. Я люблю вас. Вы меня вдохновляете и делаете сильнее, ближе к Богу. Вместе мы пережили столько всего невероятного,
– объяснила Селена Гомес.
Это не единственная татуировка на теле Селены Гомес. Звезда показала, как с Кортни Берри сделала тату цифры 1.