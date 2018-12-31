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      Селезнев переедет в Испанию: названа сумма трансфера

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      Малаге нужно заплатить 500 тыс. евро за Селезнева
      Малаге нужно заплатить 500 тыс. евро за Селезнева / eldesmarque.com

      Украинский нападающий Евгений Селезнев уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Стали известны подробности возможного трансфера украинца в "Малагу".

      По информации Eldesmarque, переход 33-летнего форварда из турецкого "Акхисара" может обойтись "Малаге" в 500 тыс. евро.

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      Как пишет издание, между клубами продолжаются переговоры. Испанцы настаивают на том, чтобы "Акхисар" отпустил форварда в качестве свободного агента, ведь в команде на Селезнева больше не рассчитывают.

      Отметим, что 33-летний Селезнев является приоритетным вариантом для "Малаги" в это зимнее трансферное окно. На подписании контракта с Селезневым настаивает главный тренер "анчоусов" Хуан Мунис.

      Добавим, что за "Малагу" также выступает Густаво Бланко Лещук, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Он в Сегунде забил 6 голов и является лучшим бомбардиром команды. А в клубе "Альбасете", который сейчас опережает "Малагу" в борьбе за выход в Примеру, играет украинец Роман Зозуля.

      В текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. Последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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