Селезнев переедет в Испанию: названа сумма трансфера

Украинский нападающий Евгений Селезнев уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Стали известны подробности возможного трансфера украинца в "Малагу".

По информации Eldesmarque, переход 33-летнего форварда из турецкого "Акхисара" может обойтись "Малаге" в 500 тыс. евро.

Читайте также: Главный тренер "Ризеспор" настаивает на подписании украинца Селезнева

Как пишет издание, между клубами продолжаются переговоры. Испанцы настаивают на том, чтобы "Акхисар" отпустил форварда в качестве свободного агента, ведь в команде на Селезнева больше не рассчитывают.

Отметим, что 33-летний Селезнев является приоритетным вариантом для "Малаги" в это зимнее трансферное окно. На подписании контракта с Селезневым настаивает главный тренер "анчоусов" Хуан Мунис.

Добавим, что за "Малагу" также выступает Густаво Бланко Лещук, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Он в Сегунде забил 6 голов и является лучшим бомбардиром команды. А в клубе "Альбасете", который сейчас опережает "Малагу" в борьбе за выход в Примеру, играет украинец Роман Зозуля.

В текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. Последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24