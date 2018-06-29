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Селин Дион существенно изменила имидж: фото

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Селин Дион
Селин Дион / Фото из открытых источников

Канадская поп-исполнительница Селин Дион опубликовала в сети новую фотографию, на которой неожиданно изменила прическу. Хотя подписчики и привыкли видеть ее в новом апмлуа, но новый имидж певицы большинство оценило положительно.

Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

"Сегодня великая ночь! Токио, ты готов?", – говорится в подписи к фотографии.

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На ней звезда показала новую прическу – челку, которая очень идёт певице, и волнистые волосы. Селин всегда привыкли видеть с красивым белокурыми волосами, однако с челкой она появилась впервые.

 

Свой образ артистка дополнила платьем от J.W.Anderson, шарфом Gucci, сумкой Hermès, туфлями Saint Laurent и очками Dior. Новый снимок лайкнули уже более 150 тысяч поклонников.

Но после концерта звезда опубликовала еще одну фотографию, на которой от челке не оставалось и следа. Возможно, это был ее парик для сценического образа, но так это или нет – узнаем позже.

 

 

Теги: LifeStyle Красота Музыка
Источник: 24 Канал
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