Село на Харьковщине полностью закрыли из-за вспышки COVID-19

Из-за коронавируса село Высокополье, что на Харьковщине, полностью закрыли на карантин. Выезжать оттуда могут только работники критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Вспышка COVID-19 в Высокополье началась с местной церкви, об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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По свидетельству врачей, принести болезнь в село мог священник – у него и его жены подтвердили коронавирус. Накануне он посещал собрания священнослужителей в Западной Украине.

Распространение COVID-19 началось именно с церкви. Расследование еще продолжается, но с высокой вероятностью инфекция распространилась именно от священника,

– прокомментировал ситуацию Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА.

Как сообщает Валковская РГА, сейчас в районе подтверждены еще 9 случаев COVID-19: 4 человека фактически проживают в Высокополье, 5 – в городе Валки.

Главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота сообщила, что в Высокополье собраны еще 40 образцов для тестирования на коронавирус.

Отметим, что единственная погибшая от коронавируса в Харьковской области – также прихожанка местной церкви. 71-летняя женщина продавала там свечи, поэтому могла контактировать с большим количеством людей. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, а затем, в день смерти, подтвердили COVID-19. Пациентка имела сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет.

Справка. По состоянию на утро 17 апреля в Украине подтвердили 4 661 случай заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 501 новый случай инфицирования. К сожалению, подтвердили 125 летальных случаев.