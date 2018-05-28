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Причины для развода после рождения ребенка

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Семейная жизнь после рождения ребенка
Семейная жизнь после рождения ребенка / GettyImages

Рождение ребенка может полностью изменить семейную жизнь супружеской пары. Если до родов все было идеально, а после пошел сбой – нужно проанализировать поведение женщины и мужчины.

Ребенок может улучшить отношения пары, однако порой встречаются семьи, которые готовы расстаться после появления у них малышей.

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Какими могут быть причины для развода после рождения ребенка:

Вы не заботитесь о своем партнере. Если Вы погружаетесь в другой мир, где не уделяете друг другу тепло и заботу, это повлияет не лучшим образом на отношения между супружеской парой. Всем хочется заботы, чтобы "кто-то приготовил чай, сделал массаж, оставил утром завтрак на столе".

У вас больше нет секса. Хронический недосып, усталость, растяжки, швы после кесарева сечения или эпизиотомии, неустойчивый гормональный фон, детская кроватка в вашей комнате. Этого достаточно, чтобы повесить на дверь личной жизни табличку: "Не беспокоить!".

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Вы не помогаете друг другу. К примеру, если женщина проводит время с малышом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а муж приходит с работы и видится с семьей не более часа. Иногда бывает, что и вовсе не видит ребенка: уходил – спит, пришел – опять спит.

Вы ложитесь спать в разное время. День одного из партнеров может быть весь посвящен ребенку, а для домашних и личных дел время остается только поздно ночью. Поэтому, когда один уже ложится спать, другой может завершать другие дела, которые не успел закончить в течение дня.

У вас разные взгляды на воспитание детей. Пока Вы просто были парой, могли любить одни и те же фильмы, без ссор выбирали место для отпуска, легко отпускали друг друга на посиделки с друзьями. Казалось, что вы созданы друг для друга и одинаково идете по жизни. Но это может стать катастрофой, если вы начали расходиться во взглядах по уходу и воспитанию ребенка.

Смотрите видео о том, как выйти из кризиса при рождении ребенка:

 

Теги: LifeStyle Дети Здоровье Психология Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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