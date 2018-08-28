Семейные будни: Регина Тодоренко спела дуэтом с Владом Топаловым

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая накануне обручилась с российским певцом Владом Топаловым, порадовала поклонников трогательным роликом.

Регина опубликовала видео на своей странице в Instagram.

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Регина Тодоренко пела песню Jessie J – "Price Tag", когда ее возлюбленный Влад Топалов играл на гитаре.

"Продолжать?" – спрашивает певица сторонников в социальных сетях.

"Да, конечно, продолжайте", "Невероятно крутые", "Приятно смотреть на таких позитивных людей, как вы! Конечно, продолжайте", – поддержали дуэт пользователи в комментариях.

Смотрите видео с Региной Тодоренко и Владом Топаловым:

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 27 Сер 2018 р. о 11:15 PDT

Напомним, накануне Регина официально подтвердила слухи о своей первой беременности.