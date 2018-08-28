Семейные будни: Регина Тодоренко спела дуэтом с Владом Топаловым
Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая накануне обручилась с российским певцом Владом Топаловым, порадовала поклонников трогательным роликом.
Регина опубликовала видео на своей странице в Instagram.
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Регина Тодоренко пела песню Jessie J – "Price Tag", когда ее возлюбленный Влад Топалов играл на гитаре.
"Продолжать?" – спрашивает певица сторонников в социальных сетях.
"Да, конечно, продолжайте", "Невероятно крутые", "Приятно смотреть на таких позитивных людей, как вы! Конечно, продолжайте", – поддержали дуэт пользователи в комментариях.
Смотрите видео с Региной Тодоренко и Владом Топаловым:
Напомним, накануне Регина официально подтвердила слухи о своей первой беременности.