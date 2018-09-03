Семейство Бекхэмов украсило обложку глянца: фото

Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с четырьмя детьми украсила обложку октябрьского экземпляра британского глянцевого журнала Vogue.

Об этом Виктория Бекхэм сообщила на своей странице в Instagram.

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Издание Vogue называет семью Бекхэмов "второй королевской семьей" и празднует 10 лет бренда одежды Виктории Бекхэм.

На фото семейство Бекхэмов показано простой семьей, словно "за вспышками папарацци, персональными брендами и социальными сетями".



Виктория Бэкхем с детьми / Vogue UK



Виктория Бэкхем с мужем Дэвидом и детьми / Vogue UK



Виктория Бэкхем / Vogue UK