Семейство Бекхэмов украсило обложку глянца: фото
Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с четырьмя детьми украсила обложку октябрьского экземпляра британского глянцевого журнала Vogue.
Об этом Виктория Бекхэм сообщила на своей странице в Instagram.
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Издание Vogue называет семью Бекхэмов "второй королевской семьей" и празднует 10 лет бренда одежды Виктории Бекхэм.
На фото семейство Бекхэмов показано простой семьей, словно "за вспышками папарацци, персональными брендами и социальными сетями".
Виктория Бэкхем с детьми / Vogue UK
Виктория Бэкхем с мужем Дэвидом и детьми / Vogue UK
Виктория Бэкхем / Vogue UK
Источник: 24 Канал
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