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Семейство Бекхэмов украсило обложку глянца: фото

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Семья Бэкхемов
Семья Бэкхемов / Vogue UK

Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с четырьмя детьми украсила обложку октябрьского экземпляра британского глянцевого журнала Vogue.

Об этом Виктория Бекхэм сообщила на своей странице в Instagram.

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Издание Vogue называет семью Бекхэмов "второй королевской семьей" и празднует 10 лет бренда одежды Виктории Бекхэм.

На фото семейство Бекхэмов показано простой семьей, словно "за вспышками папарацци, персональными брендами и социальными сетями".


Виктория Бэкхем с детьми / Vogue UK


Виктория Бэкхем с мужем Дэвидом и детьми / Vogue UK

Вікторія Бекхем / Vogue UK
Виктория Бэкхем / Vogue UK

 

Теги: LifeStyle Мода Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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