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Семикратный чемпион мира получил перелом позвоночника на Tour de France: видео

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Тони Мартин получил перелом позвоночника
Тони Мартин получил перелом позвоночника

Семикратный чемпион мира по велоспорту Тони Мартин из команды Katusha-Alpecin вынужден был досрочно завершить борьбу на Tour de France-2018 из-за повреждения позвоночника.

Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

Отмечается, что Мартин получил компрессионное повреждение позвоночника – первого позвонка поясничного отдела.

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Мартин является семикратным чемпионом мира. Он четыре раза побеждал в гонках с раздельным стартом и три раза выигрывал в командных заездах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году немец завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом. В течение карьеры в разные годы Мартин выиграл пять этапов Tour de France.

Теги: Новости спорта велоспорт
Источник: 24 Канал
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