Семикратный чемпион мира получил перелом позвоночника на Tour de France: видео

Семикратный чемпион мира по велоспорту Тони Мартин из команды Katusha-Alpecin вынужден был досрочно завершить борьбу на Tour de France-2018 из-за повреждения позвоночника.

Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

The Images of the crash of @tonymartin85 - filmed from inside the peloton. It doesn’t look good. Take your time to recover, Tony !#TeamKatushaAlpecin #raceasafamily - compression fracture of the spine (first vertebra of the lumbar spine (L1)) pic.twitter.com/HQETquxTQx — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 14 июля 2018 г.

Отмечается, что Мартин получил компрессионное повреждение позвоночника – первого позвонка поясничного отдела.

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Мартин является семикратным чемпионом мира. Он четыре раза побеждал в гонках с раздельным стартом и три раза выигрывал в командных заездах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году немец завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом. В течение карьеры в разные годы Мартин выиграл пять этапов Tour de France.