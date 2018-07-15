Семикратный чемпион мира получил перелом позвоночника на Tour de France: видео
Семикратный чемпион мира по велоспорту Тони Мартин из команды Katusha-Alpecin вынужден был досрочно завершить борьбу на Tour de France-2018 из-за повреждения позвоночника.
Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.
Отмечается, что Мартин получил компрессионное повреждение позвоночника – первого позвонка поясничного отдела.
Читайте также: Tour de France-2018: расписание и результаты всех этапов
Мартин является семикратным чемпионом мира. Он четыре раза побеждал в гонках с раздельным стартом и три раза выигрывал в командных заездах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году немец завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом. В течение карьеры в разные годы Мартин выиграл пять этапов Tour de France.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02