Семья Ломаченко и Усик поборются за престижные награды

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 КО) и обладатель поясов WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1-0, 9 КО) претендуют на звание "Боксер года" по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

В этой же номинации представлены и такие боксеры, как чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер (25-0-3, 17 КО), чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсиа (39-0-0, 30 КО) и чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (34-0-0, 25 КО), сообщает пресс-служба организации.

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Кроме того, Анатолий Ломаченко, отец и тренер Василия, поборется за победу в категории "Тренер года".

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