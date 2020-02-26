Семьям погибших в АТО выделили денежную помощь

Кабмин на заседании 26 февраля направил помощь для трех семей военных, погибших на Донбассе. Деньги от государства получат также 16 военнослужащих, ставших инвалидами из-за войны.

Общая сумма, которую направят – 11 миллионов 600 тысяч гривен. О выделении денег сообщил в своем телеграме премьер Алексей Гончарук.

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Что касается конкретных сумм, то семьи погибших получат 750 прожиточных минимумов. Считать сумму будут в зависимости от этого показателя на время, когда военный погиб. Так, на 1 января 2020 года этот показатель составляет 2 тысячи 102 гривны, то есть семья может получить более 1 миллионоа 500 тысяч гривен.

Военнослужащим, которые в АТО или ООС получили инвалидность, выплатят средства в зависимости от группы инвалидности: за I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов (а это более 840 тысяч гривен – ред.), II группу – 300 минимумов (более 630 тысяч гривен – ред.), III группу – 250 прожиточных минимумов (более 525 тысяч гривен – ред.).

Отдельно в Правительстве хотят отметить и тех, кто совершил геройский поступок. Для награждения 207 украинцев выделили по 105 тысяч гривен. Информации о том, по каким критериям будут выбирать лиц для этой выплаты, пока нет.

В этом году за менее чем два месяца Украина уже потеряла на Донбассе 13 военных. Кто именно из семей погибших получит выплаты, в Кабмине не сообщили.

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