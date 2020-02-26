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      Семьям погибших в АТО выделили денежную помощь

      - Читати новину українською
      Кабмин выделил более 11 млн гривен помощи / фото 24 канала

      Кабмин на заседании 26 февраля направил помощь для трех семей военных, погибших на Донбассе. Деньги от государства получат также 16 военнослужащих, ставших инвалидами из-за войны.

      Общая сумма, которую направят – 11 миллионов 600 тысяч гривен. О выделении денег сообщил в своем телеграме премьер Алексей Гончарук.

      Важно: На Донбассе погиб украинский военный

      Что касается конкретных сумм, то семьи погибших получат 750 прожиточных минимумов. Считать сумму будут в зависимости от этого показателя на время, когда военный погиб. Так, на 1 января 2020 года этот показатель составляет 2 тысячи 102 гривны, то есть семья может получить более 1 миллионоа 500 тысяч гривен.

      Военнослужащим, которые в АТО или ООС получили инвалидность, выплатят средства в зависимости от группы инвалидности: за I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов (а это более 840 тысяч гривен – ред.), II группу – 300 минимумов (более 630 тысяч гривен – ред.), III группу – 250 прожиточных минимумов (более 525 тысяч гривен – ред.).

      Отдельно в Правительстве хотят отметить и тех, кто совершил геройский поступок. Для награждения 207 украинцев выделили по 105 тысяч гривен. Информации о том, по каким критериям будут выбирать лиц для этой выплаты, пока нет.

      В этом году за менее чем два месяца Украина уже потеряла на Донбассе 13 военных. Кто именно из семей погибших получит выплаты, в Кабмине не сообщили.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в девяносто третьей ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от вражеского ранения, служил в двадцать восьмой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в пятьдесят шестой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в девяносто второй ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятой ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи;
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули;
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской двадцать восьмой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинском воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости политики Алексей Гончарук Деньги Кабинет Министров Украины Операция Объединенных сил АТО
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