Родинам загиблих військових на Донбасі виділили грошову допомогу

Кабмін на засіданні 26 лютого спрямував допомогу для трьох родин військових, які загинули на Донбасі. Гроші від держави отримають також 16 військовослужбовців, які стали інвалідами через війну.

Загальна сума, яку спрямують – 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Про виділення грошей повідомив у своєму Телеграмі прем'єр Олексій Гончарук.

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Щодо конкретних сум, то сім'ї загиблих отримають 750 прожиткових мінімумів. Рахуватимуть суму залежно від цього показника на час, коли військовий загинув. Так, на 1 січня 2020 року цей показник становить 2 тисячі 102 гривні, тобто родина може отримати понад 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Військовим, які в АТО чи ООС отримали інвалідність, виплатять кошти залежно від групи інвалідності: за I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів (а це більше 840 тисяч гривень – ред.) , II групу – 300 мінімумів (понад 630 тисяч гривень – ред.), III групу – 250 прожиткових мінімумів (більше 525 тисяч гривень – ред.).

Окремо в Уряді хочуть відзначити і тих, хто здійснив геройський вчинок. Для нагородження 207 українців виділили по 105 тисяч гривень. Інформації про те, за якими критеріями обиратимуть осіб для цієї виплати, поки немає.

Цьогоріч за менш ніж два місяці Україна вже втратила на Донбасі 13 військових. Хто саме з родин загиблих отримає виплати, у Кабміні не повідомили.

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