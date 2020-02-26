Родинам загиблих військових на Донбасі виділили грошову допомогу
Кабмін на засіданні 26 лютого спрямував допомогу для трьох родин військових, які загинули на Донбасі. Гроші від держави отримають також 16 військовослужбовців, які стали інвалідами через війну.
Загальна сума, яку спрямують – 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Про виділення грошей повідомив у своєму Телеграмі прем'єр Олексій Гончарук.
Важливо: На Донбасі загинув український військовий
Щодо конкретних сум, то сім'ї загиблих отримають 750 прожиткових мінімумів. Рахуватимуть суму залежно від цього показника на час, коли військовий загинув. Так, на 1 січня 2020 року цей показник становить 2 тисячі 102 гривні, тобто родина може отримати понад 1 мільйон 500 тисяч гривень.
Військовим, які в АТО чи ООС отримали інвалідність, виплатять кошти залежно від групи інвалідності: за I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів (а це більше 840 тисяч гривень – ред.) , II групу – 300 мінімумів (понад 630 тисяч гривень – ред.), III групу – 250 прожиткових мінімумів (більше 525 тисяч гривень – ред.).
Окремо в Уряді хочуть відзначити і тих, хто здійснив геройський вчинок. Для нагородження 207 українців виділили по 105 тисяч гривень. Інформації про те, за якими критеріями обиратимуть осіб для цієї виплати, поки немає.
Цьогоріч за менш ніж два місяці Україна вже втратила на Донбасі 13 військових. Хто саме з родин загиблих отримає виплати, у Кабміні не повідомили.
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
- Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
- Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
- Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
- Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
- Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
- Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
- Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
- Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
- Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
- Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
- Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
- Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
- Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.