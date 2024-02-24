Майк Джонсон должен приехать и все увидеть: сенаторы поражены свежими могилами защитников во Львове

23 февраля во Львов прибыла делегация американских сенаторов во главе с Чаком Шумером. Они провели встречу с Зеленским, а также посетили военные захоронения на Марсовом поле.

На днях Украина была вынуждена покинуть Авдеевку, президент Зеленский заявлял о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких участках фронта, в частности из-за недостатка вооружения. В тоже время решения от Конгресса о выделении жизненно необходимых средств до сих пор нет.

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Погибли, потому что не имели снарядов

Сегодня город Льва посетили 5 сенаторов – все представители Демократической партии – чтобы в очередной раз выразить свою непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе с российским агрессором.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер во время пресс-конференции заявил, что он вместе с коллегами прибыл для того, чтобы заверить украинцев в том, что они будут бороться за принятие необходимой помощи для Киева и его "храбрых солдат".

Шумер рассказал о своих впечатлениях от посещения военного кладбища. Он и сенаторы были поражены свежими могилами для тех, кого будут хоронить уже завтра.

Мы также видели портреты павших военных, мужчин и женщин, погибших на этой войне. Некоторые из них погибли, потому что они не имели необходимых боеприпасов, чтобы защитить себя,

– отметил сенатор.

Чиновник отметил, что если бы американцы вовремя предоставили Украине помощь, то результат битвы за Авдеевку мог бы быть иным.

Без помощи Украине Путин в конце концов окажется прямо на границе с Польшей. Именно об этом должна знать Америка, спикер Джонсон и республиканцы в Палате представителей,

– подчеркнул Шумер.

"Поезжай в Украину"

Сенатор заверил, что они лично пообщаются со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Они расскажут о том, что увидели в Украине и будут давить на него, чтобы он поступил правильно. По словам Шумера, если Джонсон отвернется сейчас от Украины, то будет жалеть об этом много лет.

Мы скажем спикеру Джонсону: "Поезжай в Украину! Посети те места, где были мы. Увидь то, что видели мы, и тогда ни для одного человека с достоинством и доброй волей будет просто невозможно отвернуться от Украины!",

– сказал Шумер.

Отдельно сенатор выразил уверенность, что если бы сегодня Джонсон поставил на голосование законопроект о помощи Украине, то за него точно проголосовали бы.

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