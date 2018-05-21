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Сенсационный новичок НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли

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"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли

На Западе определился финалист Кубка Стэнли. Новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" (Vegas Golden Knights) сумел обыграть "Виннипег Джетс" (Winnipeg Jets) и выйти в финал соревнований.

"Вегас" выиграл серию до четырех побед в пятом матче на выезде. До этого "Виннипег" сумел обыграть соперника лишь в первом матче на домашней арене. Впоследствии четыре победы подряд одержали "Вегас", в том числе две – на выезде.

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Гости активнее начали игру, и за первые минуты неоднократно угрожали воротам Хеллибака. Однако забить "Вегасу" удалось лишь один раз в первом периоде. Только после пропущенной шайбы "Виннипег" перехватил инициативу. Однако надежно действовал вратарь Флери. А пропустил вратарь "Вегаса" только однажды – когда по его воротам бросили шайбу со скоростью 148,5 км/час.

"Вегас" не стушевался, и ответил уже во втором периоде. Решающая шайба как в матче, так и в серии на счету Райана Ривза, который оказался уроженцем Виннипега.

Матч так и закончился со счетом 1:2, а "Вегас" выиграл четвертый матч в финале Западной конференции и теперь сыграет в финале Кубка Стэнли. Он стал третьим клубом в истории, кому удалось в дебютный год в НХЛ дойти до финала Кубка Стэнли.

Соперником "Вегаса" может быть "Тампа Бэй Лайтнинг" (Tampa Bay Lightning) "Вашингтон Кэпиталз" (Washington Capitals). Пока счет в серии 3:2 в пользу "Тампа Бэй".

Виннипег – Вегас 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Счет в серии 1:4

 

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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