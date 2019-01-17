Серб Джокович забавно упал во время матча Australian Open: видео

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович головокружительно упал во время матча 1/32 Australian Open в Мельбурне.

Сербу противостоял французский теннисист Жо-Вилфрид Тсонга, который сегодня занимает 177 место в рейтинге ATP.

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В одном из моментов матча сербский теннисист, который шесть раз побеждал на соревнованиях в Мельбурне, упал, однако сумел продолжить игру.

Джокович победил по итогам трех сетов – 6: 3, 7: 5, 6: 4. В следующем раунде сербу будет противостоять 19-летний канадский теннисист Денис Шаповалов.

Напомним, что среди украинских женщин борьбу на первом в 2019 году турнире серии Grand Slam продолжают Элина Свитолина и Даяна Ястремская.