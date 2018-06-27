Сербия – Бразилия: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборные Бразилии и Сербии в матче разыграют одну из путевок в плей-офф. При определенных условиях, обе команды могут выйти в 1/8 финала. Однако победа одной из команд точно гарантирует их дальнейшее выступление на Мундиале.

По мнению букмекеров, больше шансов – у сборной Бразилии. Willaim Hill коэффициент на их победу выставил на уровне 1,50. В то время как победа Сербии оценена в 7,00. Ничья – 4,00. Для примера, вероятность того, что Неймар забьет гол, а сборная Бразилии выиграет – 2,50.

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В PariMatch победа сборной Сербии получила 7,40. Относительно Бразилии, то там почти без изменений – 1,49. Ничья – 4,40.

По количеству голов, то "тотал больше 1,5" на Бразилию принимают с коэффициентом 1,58, в то время как "тотал больше 1,5" на Сербию – 3,95.

Те же 7,00 на победу Сербии дает и "Фаворит". Победу Бразилии их эксперты оценили в 1,49. Ничья – 4,60.