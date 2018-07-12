Серена Уильямс сыграет в финале Wimbledon-2018 и вернется в топ-30 рейтинга WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс вернется в топ-30 мирового рейтинга после окончания турнира серии Большого Шлема Wimbledon, где ей еще предстоит сыграть в финале против Анжелик Кербер.

36-летняя американка в 30-й раз сыграет в решающем матче турнира Большого Шлема и в десятый на Wimbledon, в котором будет бороться за восьмой титул на данном турнире и рекордный 24-й в Открытой эре.

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Как и два года назад в финале Уильямс встретится с Анжелик Кербер. Отметим, что Серена также проиграла на пути к титульному матчу один сет: в четвертьфинале она упустила стартовую партию в матче с Камилой Джорджи.

Напомним, что Серена ушла в декретный отпуск после победы на Australian Open в январе 2017 года, а в сентябре родила дочку.