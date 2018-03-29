Серена Уильямс зарегистрировала маленькую дочь в Instagram: очаровательные фото
Известная теннисистка Серена Уильямс родила дочь Алексис Олимпию Оганян 2 сентября 2017 года. Звезда не скрывает малыша от общественности и прессы и даже зарегистрировала девочку в соцсети Instagram.
В Instagram Алексис Олимпии можно увидеть новые роскошные платья, пародии на известные мемы и другие сцены из жизни – все это сопровождают ироничные комментарии папы и мамы, например, "Когда я была молодой".
Читайте также: Серена Уильямс похвасталась фигурой после родов: фото
Добавим, дочь теннисистки и соучредителя платформы Reddit Алексис Оганяна уже даже успела украсить свою первую обложку Vogue.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии