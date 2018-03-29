Серена Уильямс зарегистрировала маленькую дочь в Instagram: очаровательные фото

Известная теннисистка Серена Уильямс родила дочь Алексис Олимпию Оганян 2 сентября 2017 года. Звезда не скрывает малыша от общественности и прессы и даже зарегистрировала девочку в соцсети Instagram.

В Instagram Алексис Олимпии можно увидеть новые роскошные платья, пародии на известные мемы и другие сцены из жизни – все это сопровождают ироничные комментарии папы и мамы, например, "Когда я была молодой".

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Допис, поширений Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) 22 Лис 2017 р. о 7:12 PST

Допис, поширений Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) 22 Вер 2017 р. о 7:31 PDT

Добавим, дочь теннисистки и соучредителя платформы Reddit Алексис Оганяна уже даже успела украсить свою первую обложку Vogue.

Допис, поширений Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) 14 Бер 2018 р. о 10:06 PDT