Всегда был верным псом Путина: есть ли у Шойгу политические амбиции сместить своего хозяина
Как отмечают эксперты, глава минобороны России Сергей Шойгу монополизировал военную сферу в стране-агрессоре. Хотя у него не замечают политических амбиций, но впоследствии он может вступить в противостояние с Владимиром Путиным.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Шойгу не очень популярен среди вооруженных сил России.
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Политические амбиции Шойгу
Денис Попович отметил, что Шойгу всегда поддерживал Путина, выполнял все приказы. В частности, когда диктатор решил начать полномасштабное вторжение в Украину, министр обороны заверил, что российская армия к этому готова.
Шойгу считался верным псом Путина, который полностью выполнял его приказы и отрабатывал все прихоти. Кроме того, Шойгу поддерживал Путина по поводу его решения о широкомасштабном вторжении в Украину. Среди его окружения были разные мнения, но Шойгу его поддержал,
– сказал он.
Пока нет признаков того, что Шойгу имеет политические амбиции. Однако, если они будут, то за противостоянием Путина с главой минобороны России будет очень интересно наблюдать.
"У Шойгу действительно есть ресурс в виде военного формирования. Другое дело – насколько они будут ему верны. Там тоже может быть раскол, одна часть армии может подчиняться Шойгу. Хотя он очень непопулярн в вооруженных силах России", – предположил военный обозреватель.
Попович об амбициях Шойгу: смотрите видео
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