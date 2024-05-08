Маленькая икона: решится ли Путин уволить Шойгу

Россияне ломают голову над тем, уволит ли Владимир Путин Сергея Шойгу, ведь новый министр обороны может объявить приказ о мобилизации. Однако Шойгу является выгодным для Путина.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Шойгу является "иконой" России, а мобилизационный процесс в России продолжается и так.

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Уволит ли Путин Шойгу

По словам российского оппозиционного журналиста, Путин не уволит Шойгу, ведь он является маленькой "иконой". Если же Путин его уволит, это будет признанием поражения.

Шойгу имеет очень малое отношение к армии, поэтому нет разницы является ли он министром обороны, или нет,

– отметил Яковенко.

Мобилизация в России

Мобилизация, по словам российского оппозиционного журналиста, в России продолжается. Если Путин ее официально объявит, ничего не изменится. Предыдущий приказ о частичной мобилизации продолжается.

"Вопрос не в том, будет ли приказ о мобилизации, а насколько будет меняться практика. Поэтому вряд ли что-то будет изменено", – отметил Яковенко.

Частичная мобилизация в России: последние новости

Российское правительство 27 апреля опубликовало постановление, в котором прописаны новые правила мобилизации. С 1 ноября в России заработает реестр воинского учета и реестр повесток. Уклониться от призыва и мобилизации после запуска реестра воинского учета станет сложнее.

Россия планирует привлечь в ряды своего оккупационного войска около 400 000 военнослужащих по контракту в 2024 году. По данным британской разведки, таким образом Кремль планирует увеличить численность войска до 1,32 миллиона.

Владимир Зеленский заявил, что цифра 300 тысяч военных, которых планирует мобилизовать Кремль до 1 июня может быть не конечной. Поскольку военная подготовка в России очень короткая, президент отметил, что для того, чтобы срывать планы врага должен быть подготовлен личный состав, который должен приходить вместо тех, кто стоит сейчас.