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Сергей Бабкин очаровал сеть романтическим клипом с женой: волшебное видео

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Сергей и Снежана Бабкины записали новый клип
Сергей и Снежана Бабкины записали новый клип / Фото из соцсетей

Актриса театра Снежана Бабкина впервые спела в дуэте со своим звездным мужем Сергеем. Пара создала совместный клип, который очаровывает нежностью и романтичностью.

Сергей и Снежана Бабкины стали своеобразным эталоном супружеских отношений. Пара излучает счастье во время каждого выхода, а их любовь стала главной темой нового клипа "Напиши мене".

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Трек супруги записали в 2016 году, однако сейчас Сергей и Снежана решили создать лирическое видео к романтической песне. Ролик пара сняла самостоятельно во время семейного отдыха. Морские пейзажи, счастливые улыбки, поцелуи и нежные объятия очаровали сеть.

Это видео мы сделали полностью сами: от съемки до монтажа, только штатив, мы, море и восход солнца. Проделывали все во время отдыха для того, чтобы ваш уровень счастья немного повысился! Надеемся, что у нас это получится!
– прокомментировал видео Сергей Бабкин.

Стоит отметить, что это первая песня, записанная в таком дуэте. Трек вошел в альбом "#неубивай" и "потерялся" между другими песнями Сергея Бабкина. Однако после чувственного клипа "Напиши мене" может получить немалую популярность в сети.

Смотрите видео нового клипа Сергея и Снежаны Бабкиных "Напиши мене":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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