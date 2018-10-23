Сергей Ребров хочет пригласить экс-игрока "Динамо" в свой клуб

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров хочет пригласить к себе в команду полузащитника "Зари" Игоря Харатина.

Капитан Ребров уже встречались, когда первый выступал за киевский клуб, а второй был главным тренером "бело-синих", сообщает FootballHub.

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За нашою інформацією, Сергій Ребров має намір запросити до Ференцвароша гравця @FCZoryaOfficial Ігоря Харатіна pic.twitter.com/nwnOBrvuIo — FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 октября 2018 г.

В то же время, о наличии каких-либо переговоров между клубами о трансфере футболиста источник не говорит. Отметим, что 23-летний полузащитник "Зари" Игорь Харатин стал игроком луганского клуба летом 2016 года и подписал контракт до 2020-го.

Прошлым летом состав "Ференцвароша" пополнил украинский вингер Иван Петряк, который провел 13 игр и забил 4 мяча.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии под руководством Реброва, имея в активе 24 очка после 11 туров. Следующий матч действующий чемпион сыграет против" Дьошдьера " 27 октября.

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