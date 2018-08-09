Сергей Ребров может возглавить польскую "Легию"

Бывший наставник киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Ребров рассматривается на пост главного тренера польской "Легии".

Экс-тренер киевского "Динамо" может продолжить карьеру в варшавской "Легии". Действующий чемпион Экстраклясы провалил старт сезона.

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В польском первенстве "Легия" лишь седьмая, а в квалификации Лиги чемпионов команда пропустила дальше словацкий "Спартак". Потому руководство клуба решило прекратить сотрудничество с тренером Деяном Клафуричем. Одним из кандидатов на смену наставника видят Сергея Реброва.

Об этом сообщил польский журналист Петр Козьминский.

По моей информации, кажется, что в контексте "Легии" появилось имя известного украинского некогда великого игрока и в течение нескольких лет тренера Сергея Реброва,

– говорится в сообщении.

Z moich informacji wynika, że w kontekście Legii pojawiło się nazwisko znanego Ukraińca, kiedyś świetnego piłkarza, od kilku lat trenera - Serhija Rebrowa. Agencja menedżerska miała zgłosić jego temat na Łazienkowskiej. Ciekawa opcja czy nie bardzo?:) — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) 8 серпня 2018 р.

Напомним, что последним клубом украинского тренера был аравийский "Аль Ахли", с которым Ребров в прошлом сезоне стал вице-чемпионом страны.