Сергей Ребров может возглавить польскую "Легию"
Бывший наставник киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Ребров рассматривается на пост главного тренера польской "Легии".
Экс-тренер киевского "Динамо" может продолжить карьеру в варшавской "Легии". Действующий чемпион Экстраклясы провалил старт сезона.
Читайте также: Сергей Ребров будет проходить стажировку в "Баварии"
В польском первенстве "Легия" лишь седьмая, а в квалификации Лиги чемпионов команда пропустила дальше словацкий "Спартак". Потому руководство клуба решило прекратить сотрудничество с тренером Деяном Клафуричем. Одним из кандидатов на смену наставника видят Сергея Реброва.
Об этом сообщил польский журналист Петр Козьминский.
По моей информации, кажется, что в контексте "Легии" появилось имя известного украинского некогда великого игрока и в течение нескольких лет тренера Сергея Реброва,
– говорится в сообщении.
Напомним, что последним клубом украинского тренера был аравийский "Аль Ахли", с которым Ребров в прошлом сезоне стал вице-чемпионом страны.