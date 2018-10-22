Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно развелся с женой, снова пошел под венец.

Об этом источник, близкий к Шнурe, рассказала порталу 78.ru, пишут "Дни.ру".

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Четвертой женой 45-летнего Шнуров стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова. О девушке известно, что она родилась в Екатеринбурге, но впоследствии переехала в Москву. Абрамова изучала историю искусств в Лондоне.



Шнуров женился на Абрамовой?

По информации СМИ, пару женили в одном из петербургских ЗАГСов, куда их запустили через черный ход, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сергей и Ольга скромно расписались и уже через пять минут покинули учреждение.

Напомним, Шнуров и Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет.