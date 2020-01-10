Сергей Токарев: STEM is FEM приглашает девушек познакомиться с сферами энергетики и экологии

Благотворительный проект STEM is FEM начал отборочный конкурс на участие в модуле "Энергетика и экология". Модуль будет проходить 15-16 февраля в Киеве. Он станет третьим мероприятием проекта, рассказывает один из инициаторов STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

"Энергетика – одна из основных отраслей науки и техники в Украине. К сожалению, в ней до сих пор очень мало девушек. Наш проект пытается продемонстрировать, что эта отрасль настолько же женская, насколько и мужская. И как большинство технологических и научных отраслей, она нуждается в свежем взгляде и молодых людях. Более того, энергетика всегда идет рядом с вопросами экологии и защиты окружающей среды. А развитие в этом направлении сегодня важно не только для Украины, но и для всего мира", – уверен Сергей Токарев.

Проект приглашает школьниц со всей Украины, которые учатся в старших классах и еще не подали документы в вузы, зарегистрироваться на сайте http://stemisfem.org/, пройти тестирование и приобщиться к изучению энергетики и экологии.

Конкурс продлится до 25 января. После этого организаторы выберут 30 лучших ответов, и пригласят их авторов в Киев. На образовательном модуле девушки познакомятся с женщинами-спикерами, работающими в энергетической и экологической сферах, посетят профильные учреждения, и примут участие в финальном конкурсе. Победительница получит возможность посетить тематическое зарубежное мероприятие, которое организаторы пока держат в секрете.

Спикерами предыдущих модулей по Биотехнологиям и IT были Министр социальной политики Юлия Соколовская, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, экс-исполняющая обязанности Министра аграрной политики Ольга Трофимцева, депутат верховной рады Кира Рудик, представительницы компании Google и многие другие.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который мотивирует девушек выбирать STEM-специальности: науку, технику, инженерное дело и математику.