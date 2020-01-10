21:47
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами
      Вєсті Кремля
      21:21, сегодня
      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Сергей Токарев: STEM is FEM приглашает девушек познакомиться с сферами энергетики и экологии

      18 Читати новину українською
      Сергей Токарев: STEM is FEM приглашает девушек познакомиться со сферами энергетики и экологии / 24 канал

      Благотворительный проект STEM is FEM начал отборочный конкурс на участие в модуле "Энергетика и экология". Модуль будет проходить 15-16 февраля в Киеве. Он станет третьим мероприятием проекта, рассказывает один из инициаторов STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

      "Энергетика – одна из основных отраслей науки и техники в Украине. К сожалению, в ней до сих пор очень мало девушек. Наш проект пытается продемонстрировать, что эта отрасль настолько же женская, насколько и мужская. И как большинство технологических и научных отраслей, она нуждается в свежем взгляде и молодых людях. Более того, энергетика всегда идет рядом с вопросами экологии и защиты окружающей среды. А развитие в этом направлении сегодня важно не только для Украины, но и для всего мира", – уверен Сергей Токарев.

      Проект приглашает школьниц со всей Украины, которые учатся в старших классах и еще не подали документы в вузы, зарегистрироваться на сайте http://stemisfem.org/, пройти тестирование и приобщиться к изучению энергетики и экологии.

      Конкурс продлится до 25 января. После этого организаторы выберут 30 лучших ответов, и пригласят их авторов в Киев. На образовательном модуле девушки познакомятся с женщинами-спикерами, работающими в энергетической и экологической сферах, посетят профильные учреждения, и примут участие в финальном конкурсе. Победительница получит возможность посетить тематическое зарубежное мероприятие, которое организаторы пока держат в секрете.

      Спикерами предыдущих модулей по Биотехнологиям и IT были Министр социальной политики Юлия Соколовская, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, экс-исполняющая обязанности Министра аграрной политики Ольга Трофимцева, депутат верховной рады Кира Рудик, представительницы компании Google и многие другие.

      STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который мотивирует девушек выбирать STEM-специальности: науку, технику, инженерное дело и математику.

      В Иране почти полностью зачистили бульдозерами место катастрофы самолета МАУ: что там не так
      сегодня
      1752
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Экология Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Людмила Таран: "История Украины такая страшная, в ней судьбы палачей и жертв переплелись"
      Наталія Лебідь 32
      сегодня , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 160
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      103
      сегодня , 19:30 Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале
      Уляна Журба 1324
      сегодня , 19:00 Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины
      СерпомПо 833
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук