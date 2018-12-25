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      Сергею Стаховскому повезло попасть в квалификацию турнира в Катаре

      5 Читати новину українською
      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский

      Украинец Сергей Стаховский попал в список участников отборочного этапа на соревнованиях ATP Tour 250 в Катаре.

      Заявленные в квалификационной сетке "Qatar ExxonMobil Open" канадец Вашек Поспишил и аргентинец Гвидо Андреоцци выбыли из списка, освободив места для двух других игроков – немца Маттиаса Бахингера и украинца Сергея Стаховского, сообщает btu.org.ua.

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      Стаховский по итогам сезона занимает 135-е место в рейтинге. 32-летний украинец впервые выступил на кортах АТР в Дохе еще в 2005 году, а свой лучший результат показал в 2009 году, когда дошел до четвертьфинала.

      Соревнования в Катаре стартуют 31 декабря. В квалификации также заявлены Андрей Рублев (Россия), Максимилиан Мартерер (Германия), Мирза Базич (Босния и Герцеговина), Филипп Краинович (Сербия) и другие.

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      Теги: Спорт Сергей Стаховский Теннис
      Источник: 24 Канал
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