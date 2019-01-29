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      Сериал помог мужчине спасти жизнь

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      Сериал "Офис" помог спасти жизнь
      Сериал "Офис" помог спасти жизнь / Скриншот из видео

      21-летний Кросс Скотт из Аризоны спас женщину, которая потеряла сознание в машине, благодаря эпизоду комедийного сериала "Офис".

      Скотт рассказал, что заметил автомибиль, который медленно движется, за рулем которого была женщина без сознания. Чтобы остановить машину, парень положил под передние колеса булыжник. Об этом сообщает TJ.

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      К машине подбежали еще двое женщин и вызвали службу спасения. Скотт разбил окно камнем и разблокировал водительскую дверь.

      Когда он не почувствовал пульса у пострадавшей, вспомнил сцену из сериала, в которой персонаж Майкл Скотт (Стив Карелл) делает непрямой массаж сердца тренировочного манекена.

      В сериале объяснялось, что для правильного темпа нажатий на грудь нужно напевать песню Staying Alive группы Bee Gees. Скотт так и сделал. Через минуту женщина пришла в себя, ее забрали в больницу. Вот тот самый эпизод из сериала:

      Непрямой массаж сердца в сериале "Офис": смотрите видео

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Кино Здоровье Лечение Медицина
      Источник: 24 Канал
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