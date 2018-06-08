Сестра Кейт Миддлтон беременна первенцем
Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, 34-летняя Пиппа беременна первым ребенком.
О своем состоянии жена мультимиллионера Джеймса Мэтьюса рассказала в колонке для журнала Waitrose, пишет US Magazine. Ранее об этом сообщали только источники.
В общем Пиппа рассказала о фитнесе и о том, как повлияла беременность на режим тренировок.
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"Я фанатка спорта и прочитала много книжек и сайтов о тренировках во время беременности, но была разочарована ограниченным количеством практической информации, что можно делать, а чего нельзя. Это моя первая беременность. У меня было очень много вопросов, на которые я так и не нашла ответов", – призналась она.
По словам Пиппы, в первые месяцы беременности они с мужем не хотели разглашать эту новость, поэтому обратиться к фитнес-инструкторам со специфическими вопросами женщина не могла.
Пиппа и Джеймс уже не скрывают радостную новость
Тогда сестра Кейт решила самостоятельно подобрать для себя режим тренировок и уровень нагрузок.
"Я тренируюсь по 45 минут три-четыре раза в неделю в зависимости от моего уровня энергии, но я позаботилась о том, чтобы упражнения, которые я делаю, были легче, чем обычно... Я заметила изменения в моем теле, но благодаря тренировкам я чувствую, что оно окрепло", – рассказала Пиппа.
Напомним, Пиппа и Джеймс Мэтьюс поженились в мае 2017 года.
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