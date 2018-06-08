Сестра Кейт Миддлтон беременна первенцем

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, 34-летняя Пиппа беременна первым ребенком.

О своем состоянии жена мультимиллионера Джеймса Мэтьюса рассказала в колонке для журнала Waitrose, пишет US Magazine. Ранее об этом сообщали только источники.

В общем Пиппа рассказала о фитнесе и о том, как повлияла беременность на режим тренировок.

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"Я фанатка спорта и прочитала много книжек и сайтов о тренировках во время беременности, но была разочарована ограниченным количеством практической информации, что можно делать, а чего нельзя. Это моя первая беременность. У меня было очень много вопросов, на которые я так и не нашла ответов", – призналась она.

По словам Пиппы, в первые месяцы беременности они с мужем не хотели разглашать эту новость, поэтому обратиться к фитнес-инструкторам со специфическими вопросами женщина не могла.



Пиппа и Джеймс уже не скрывают радостную новость

Тогда сестра Кейт решила самостоятельно подобрать для себя режим тренировок и уровень нагрузок.

"Я тренируюсь по 45 минут три-четыре раза в неделю в зависимости от моего уровня энергии, но я позаботилась о том, чтобы упражнения, которые я делаю, были легче, чем обычно... Я заметила изменения в моем теле, но благодаря тренировкам я чувствую, что оно окрепло", – рассказала Пиппа.

Напомним, Пиппа и Джеймс Мэтьюс поженились в мае 2017 года.