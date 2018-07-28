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Сестра Кобзона об информации относительно его комы: Звонила родственникам – они теряли сознание

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В семье Кобзона прокомментировали информацию о его коме
В семье Кобзона прокомментировали информацию о его коме / Соцсети

Сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона утверждает, что ее брат сейчас находится на плановом лечении, однако с ним все – в порядке: сидит и пьет кофе.

Накануне появилась информация, что популярного советского и российского певца Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что его состояние существенно ухудшилось и он впал в кому.

Правда, сестра Кобзона Гелена Кандель в комментарии пропагандистскому ресурсу RT опровергла все вышеупомянутые заявления и назвала их издевательствами.

"С Иосифом Давидовичем все –  хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной (жена исполнителя –  24 канал) и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас позвонила всем родственникам, потому что они просто теряли сознание" –  убеждает женщина.

В то же время она добавила, что ее брат сейчас находится на плановом лечении.

"Человек –  на плановом лечении. Ему нужно это лечение с учетом его болезни ... Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье –  это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом? " –  возмущается Елена Кандель.

Напомним, в середине июня СМИ уже сообщали о госпитализации Иосифа Кобзона. Тогда пресс-секретарь артиста подчеркивал, что он –  "нездоров", однако чем именно болеет, пока неизвестно.

Теги: Новости культуры Новости России LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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