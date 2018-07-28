Сестра Кобзона об информации относительно его комы: Звонила родственникам – они теряли сознание

Сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона утверждает, что ее брат сейчас находится на плановом лечении, однако с ним все – в порядке: сидит и пьет кофе.

Накануне появилась информация, что популярного советского и российского певца Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что его состояние существенно ухудшилось и он впал в кому.

Правда, сестра Кобзона Гелена Кандель в комментарии пропагандистскому ресурсу RT опровергла все вышеупомянутые заявления и назвала их издевательствами.

"С Иосифом Давидовичем все – хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной (жена исполнителя – 24 канал) и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас позвонила всем родственникам, потому что они просто теряли сознание" – убеждает женщина.

В то же время она добавила, что ее брат сейчас находится на плановом лечении.

"Человек – на плановом лечении. Ему нужно это лечение с учетом его болезни ... Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье – это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом? " – возмущается Елена Кандель.

Напомним, в середине июня СМИ уже сообщали о госпитализации Иосифа Кобзона. Тогда пресс-секретарь артиста подчеркивал, что он – "нездоров", однако чем именно болеет, пока неизвестно.