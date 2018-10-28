Сестры Кардашян отправились на Бали и очаровали пикантными кадрами с отдыха

Сестры Ким и Кортни Кардашян вместе со своими детьми отправились в далекое путешествие на остров Бали, который принадлежит Индонезии и размещен в водах Индийского океана. Светские львицы сразу же начали исследовать культуру местного населения и кичиться новыми фото в социальных сетях.

Семья Кардашян часто устраивает себе роскошные путешествия по всему миру, поэтому в этот раз одни из сестер решили организовать свои осенние каникулы на острове Бали. Удивительная растительность, климат, народ и культура изрядно поразили Ким и Кортни и их детей. Женщины отдыхают на морском побережье, катаясь в обольстительных купальниках на качелях из-под пальм, гуляют по острову и знакомятся с колоритным населением.

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"Спасибо, Бали, за счастье и покой", – подписала фотографии тронутая Кортни Кардашян.

Некоторые из кадров в профилях сестер особенно пикантны.



Кортни Кардашян на Бали / Instagram-Stories

Также в сети появились фото, на которых 5-летняя дочь Ким Кардашян Норт и 6-летняя дочь Кортни Панелоппа играют на борту роскошной яхты. Можно предположить, что семейство сначала прилетело на Бали на самолете, после чего наняло яхту и уже там проводит свое свободное время. Что интересно, новые фото появились в профиле Скотта Дисика, – с ним Кортни находилась в гражданском браке с 2006 по 2015 годы и родила от него троих детей. Похоже, пара вновь воссоединилась после измены последнего бойфренда Кортни Юнеса Бенджима.