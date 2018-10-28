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      Сестры Кардашян отправились на Бали и очаровали пикантными кадрами с отдыха

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      Ким и Кортни Кардашян
      Ким и Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

      Сестры Ким и Кортни Кардашян вместе со своими детьми отправились в далекое путешествие на остров Бали, который принадлежит Индонезии и размещен в водах Индийского океана. Светские львицы сразу же начали исследовать культуру местного населения и кичиться новыми фото в социальных сетях.

      Семья Кардашян часто устраивает себе роскошные путешествия по всему миру, поэтому в этот раз одни из сестер решили организовать свои осенние каникулы на острове Бали. Удивительная растительность, климат, народ и культура изрядно поразили Ким и Кортни и их детей. Женщины отдыхают на морском побережье, катаясь в обольстительных купальниках на качелях из-под пальм, гуляют по острову и знакомятся с колоритным населением.

      Читайте также: Обнаженная Ким Кардашян прикрылась ребенком в рекламе косметики: фото

      "Спасибо, Бали, за счастье и покой", – подписала фотографии тронутая Кортни Кардашян.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Eat Pray Love

      Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

       

       

      Некоторые из кадров в профилях сестер особенно пикантны.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Bali

      Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

       


      Кортни Кардашян на Бали / Instagram-Stories

       

      Также в сети появились фото, на которых 5-летняя дочь Ким Кардашян Норт и 6-летняя дочь Кортни Панелоппа играют на борту роскошной яхты. Можно предположить, что семейство сначала прилетело на Бали на самолете, после чего наняло яхту и уже там проводит свое свободное время. Что интересно, новые фото появились в профиле Скотта Дисика, – с ним Кортни находилась в гражданском браке с 2006 по 2015 годы и родила от него троих детей. Похоже, пара вновь воссоединилась после измены последнего бойфренда Кортни Юнеса Бенджима. 

       

       

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян отдых
      Источник: 24 Канал
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