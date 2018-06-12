Сестры Кардашян похвастались соблазнительными формами во время прогулки: фото

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян и ее сестра Кайли Дженнер прогулялись по пригороду Лос-Анджелеса Калабасас и сразу же привлекли внимание папарацци.

37-летняя Ким и 20-летняя Кайли несмотря на разницу в возрасте, выглядели как близняшки – они выбрали практически одинаковые наряды, а также у знаменитых сестер очень похожие фигуры.

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"Один пластический хирург – поэтому и одинаковые фигуры", – писали некоторые пользователи в комментариях. Как известно, представительниц клана Кардашян-Дженнер неоднократно обвиняли в злоупотреблении процедурами, которые изменили их внешность.

Для прогулки серые леггинсы, которые плотно осадили ягодицы Ким и Кайли, сапожки-носки на каблуках и очки с зеркальным стеклом.

Ким Кардашян и Кайли Дженнер