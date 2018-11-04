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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Сестры Музычук удачно стартовали на чемпионате мира по шахматам

      17 Читати новину українською
      Сестры Музычук
      Сестры Музычук

      В матчах 1/32 финала чемпионата мира по шахматам в России Мария и Анна Музычук и Анна Ушенина победили своих соперниц и вышли в 1/16 финала.

      Анна Музычук дважды обыграла представительницу Бангладеша Рани Хамид (2:0). Вторую партию титулованная украинка завершила всего за 25 ходов, пишет ua-football.

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      Мария Музычук в первом круге также не встретила серьезного сопротивления. Мария со счетом 2:0 обыграла Шахенду Вафа, поставив мат египтянке во второй партии всего за 30 ходов.

      Экс-чемпионка мира Анна Ушенина в противостоянии с Лилит Мкртчян после победы белыми черными отстояла ничью и вышла в следующий раунд турнира.

      Анна Музычук в следующем раунде чемпионата мира встретится с россиянкой Анастасией Бондарук или испанкой Сабриной Вега. Мария Музычук сыграет с Екатериной Атлатик или Дейси Кори. Соперницей Анны Ушениной станет россиянка Валентина Гунина.

      Напомним, что чемпионат мира в Ханты-Мансийске продлится до 23 ноября.

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      Теги: Психология Шахматы
      Источник: 24 Канал
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