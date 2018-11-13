Сеть очаровал мистический ролик "Монах" на песню DakhaBrakha от фильмейкера из Нью-Йорка

Украинский анимационный фильмейкер Саша Даниленко презентовал свою новую видеоработу, в которой показал жуткий хоррор по мотивам песни группы DakhaBrakha. Автор отмечает, что народная песня "Монах" является веселой, однако украинские артисты из DakhaBrakha дали ей новое тревожное звучание, которое он пытался и перенести в клип.

Такая коллаборация (сотрудничество) художника и украинской группы уже вторая на счету Даниленко. Свою первую работу он создал по мотивам песни "Карпатский рэп". Идею для второй экранизации песни "Монах" он вынашивал почти два года, а реализовывал – три месяца.

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"Для меня главной темой стало восприятие правды и лжи. Метаморфоза морали. Это история не только о монахе, а о любом человеке, на чью долю выпадают чрезмерные требования и моральные ожидания", – поделился украинский фильмейкер.



Саша Даниленко представил ролик на песню "Монах" группы DakhaBrakha / 24 канал

Главной темой мистического ролика является отражение нравственности и церкви. В видео можно увидеть главный символ, который сопровождает весь 5-минутный ролик: девичий венок, символизирующий вечную девичью красоту. Автор работы из Нью-Йорка добавляет, что не хочет, чтобы зрители как-то отождествляли себя с главным героем, потому что по его мнению стоит взглянуть на ситуацию с разных ракурсов.

В проекте я пытался отойти от конкретной конфессии, так как подобные события могут происходить в любой канонической среде. Сами люди являются источником зла и несправедливости, а церковь – идеальной платформой реализации грехов. Это деликатная тема, как раз поэтому ее надо освещать с различных углов,

– прокомментировал Саша Даниленко.

Смотреть видео на песню "Монах" группы DakhaBrakha:

Видеоролик "Монах" появился на YouTube-канале Сашу Даниленко 12 ноября и его посмотрели всего несколько сотен раз, но сторонники художника уже оставляют свои увлекательные комментарии: "Да! Еще и не долго пришлось ждать!", "Это гениально!", "Сумасшедший клип, супер песня!!!", "Хочу караоке!".