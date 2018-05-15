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Сеть покорил кавер на песню MELOVIN'a: невероятное видео

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Евровидение-2018: MELOVIN
Евровидение-2018: MELOVIN / Getty images

Не успел мир оправиться после Евровидения 2018, как сеть начали покорять перепевы композиций, которые звучали в Лиссабоне. Так, в песне MELOVIN'a "Under The Ladder" появилось новое звучание.

Как известно, 12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе за победу поборолись 26 вокалистов, которые представили на главной сцене яркие номера и песни. По результатам голосования победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. В пятерку лучших также вошли представители Кипра, Австрии, Германии и Италии.

Читайте также: Евровидение 2018: реакция сети на выступление MELOVIN'a

Не менее зажигательное выступление на Евровидении 2018 было у конкурсанта от Украины – MELOVIN'a. Хотя вокалист не сумел покорить экспертное жюри, зрителей просто очаровала яркая песня с мистическим номером. По общим результатам голосования, MELOVIN занял 17 место.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

 

После конкурса украинца радушно встретили на родине, а в сети появился флешмоб в поддержку певца. Люди не только с восторгом комментировали зажигательное выступление на Евровидении, но и дали новое звучание его песне. Так, на фан-странице MELOVIN'а появилась запись мелодии "Under The Ladder", которую музыканты исполнили на бандуре и гитаре.

Читайте также: Финал Евровидения 2018: как европейские зрители проголосовали за MELOVIN'а

 

Более 70 тысяч пользователей сети облюбовали кавер на песню MELOVIN'а. Люди с восторгом комментировали выступление музыкантов и отметили мастерство двух украинских виртуозов.

Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2018 MELOVIN
Источник: 24 Канал
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