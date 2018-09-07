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Сеть покоряет новый эротический флешмоб: фото 18+

190 Читати новину українською
Флешмоб #pineappleboobs
Флешмоб #pineappleboobs / Фото из соцсетей

Пользователи сети все чаще придумывают для себя яркие флешмобы или челленджи. Однако иногда развлечения имеют эротическое содержание.

В сети набирает популярность новый флешмоб среди девушек – #pineappleboobs. Этот эротический тренд поддержали около 300 красавиц со всего мира, опубликовав пикантные снимки в Instagram.

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По условиям флешмоба, обнаженные девушки делают сексуальные фото, прикрывая свою грудь фруктами. При этом участницы флешмоба не скрывают своего лица, более того, добавляют к снимкам еще большей обольстительности.

Вероятно, толчком для создания эротического тренда в сети стала фотография актрисы Алек МакГрегор. Именно она опубликовала снимок с отдыха, где предстала перед поклонниками топлес с ананасами. Фото актриса сделала еще несколько лет назад, однако его решили повторить звезда реалити-шоу Софи Касаи и итальянская модель Валентина Фрадеграда. Вслед за знаменитостями во флешмобе приняли участие другие красавицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex McGregor (@alexpiaramcg)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alma Ströbaek (@almastrobaek)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TitsUp ! France (@titsup_fr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений C-Tickles (@tklfun54)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TitsUp ! France (@titsup_fr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений StrapBrand (@strapbrand13)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fitness Queenz (@fitness_queenz)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlotte Hughes (@charl09_x)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Plamen Gavrilov (@plam84)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Copper Tan (@coppertansalons)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений unclereco (@unclereco)

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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