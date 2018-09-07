Сеть покоряет новый эротический флешмоб: фото 18+

Пользователи сети все чаще придумывают для себя яркие флешмобы или челленджи. Однако иногда развлечения имеют эротическое содержание.

В сети набирает популярность новый флешмоб среди девушек – #pineappleboobs. Этот эротический тренд поддержали около 300 красавиц со всего мира, опубликовав пикантные снимки в Instagram.

Читайте также: Откровенные фото звезд, которые удивили нелепостью: 18+

По условиям флешмоба, обнаженные девушки делают сексуальные фото, прикрывая свою грудь фруктами. При этом участницы флешмоба не скрывают своего лица, более того, добавляют к снимкам еще большей обольстительности.

Вероятно, толчком для создания эротического тренда в сети стала фотография актрисы Алек МакГрегор. Именно она опубликовала снимок с отдыха, где предстала перед поклонниками топлес с ананасами. Фото актриса сделала еще несколько лет назад, однако его решили повторить звезда реалити-шоу Софи Касаи и итальянская модель Валентина Фрадеграда. Вслед за знаменитостями во флешмобе приняли участие другие красавицы.