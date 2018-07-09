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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

Сеть покоряет туристическая реклама Хустского замка: эффектное видео

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Хустский замок
Хустский замок / Фото из свободных источников

Украина становится все более привлекательной для иностранных туристов. Поэтому в сети появляются промо-ролики интересных мест, которые поражают своей красотой. В частности, новое видео с Хустского замка очаровало пользователей Facebook.

Живописное Закарпатье славится своим колоритом. Один из самых известных городов региона – Хуст – соединил красоту природы и знаменитого замка. И хоть от исторического здания остались руины, туда стоит отправиться за удивительными пейзажами и невероятными легендами.

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"Замок был построен в XII веке, чтобы контролировать дороги, ведущих к соляным копям. Замок защищал местное население от многочисленных нападений чужаков. Среди местных ходили слухи о жутких вещах, которые происходят за его стенами. Особо пугливой была легенда о склепе Графа Дракулы, которого связывают с семьей Рыцаря Драго. И что случилось с замком? Ты должен знать!" – говорится в промо-ролике.

Туристам сложно поверить, что развалины, которые предстают перед ними – один из самых неприступных замков Украины. Здание не смогли захватить ни Габсбурги, ни татары, ни турки. Однако разрушила его природа: молния попала прямо в пороховую башню. Однако кадры полуразрушенного замка и до сих пор привлекают людей со всего мира.

Видеограф из Ужгорода Ярослав Тарканий решил показать уникальность Хустского замка, создав эффектный ролик с высоты птичьего полета.

 

Теги: Новости Украины отдых LifeStyle Новости Закарпатья Путешествия
Источник: 24 Канал
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