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      Сеть растрогало видео, как звезды из "Дизель шоу" Поют с Мариной Поплавской

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      Звезды "Дизель шоу" Поют с Мариной Поплавской-видео
      Звезды "Дизель шоу" Поют с Мариной Поплавской-видео / Скриншот из видео

      В соцсетях появилось видео, как артисты "Дизель Шоу" вместе с Мариной Поплавской, погибшей в ДТП под Киевом, чувственно поют вместе под караоке.

      Соответствующее видео обнародовал актер "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморигин в своем Instagram.

      Читайте также: "Дизель Шоу" выпустили трогательный ролик-реквием в память о Марине Поплавской: видео

      Мы очень любили петь. Часто собирались у кого-то в номере и пели караоке! Старые добрые песни! Какой прекрасный голос!
      – отметил артист.

      На записи видно и слышно, как звезды поют песню "Замыкая круг".

      Также, он сообщил, что сегодня, 26 октября, в эфир выйдет концерт, посвященный лично погибшей Марине Поплавской и ее выступлениям, ролям и номерам.

      Заметим, соответствующее видео Сморигин опубликовал в рамках флешмоба "Марина с нами", который запустили коллеги артистки, чтобы сохранить память о ней.

       

      Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Потери Новости культуры ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 Канал
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