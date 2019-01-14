"Шахтер" – "Айнтрахт": стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Фанаты донецкого "Шахтера" могут приобрести билеты на матч 1/16 Лиги Европы против "Айнтрахта".
С 14 января билеты можно приобрести в кассах стадиона "Металлист", на официальном сайте "Шахтера", а также в официальном приложении и на сайтах-партнерах.
Читайте также: Ряды "Шахтера" может пополнить опытный нападающий
Стоимость билетов варьируется от 50 до 6000 гривен.
Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт" состоится 14 февраля в Харькове. Начало – в 22.00.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Украина настроена принять этап Чемпионата Мира по классическому ралли1 мая 2013 , 12:49 1
В Греции предостерегли "Динамо" перед игрой с "Олимпиакосом"21 декабря 2018 , 12:58
Мики в главной роли - Гвардиола на коленях. "Бавария" - "Боруссия" Д - 0:3. ВИДЕО12 апреля 2014 , 18:43
"Ювентус", "Ливерпуль" и "Зенит" - в поисках путевки в плей-офф. Анонс 6 тура ЛЧ9 декабря 2014 , 19:13