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      "Шахтер" – "Айнтрахт": стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

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      Шахтер – Айнтрахт цены на билеты
      Шахтер – Айнтрахт цены на билеты

      Фанаты донецкого "Шахтера" могут приобрести билеты на матч 1/16 Лиги Европы против "Айнтрахта".

      С 14 января билеты можно приобрести в кассах стадиона "Металлист", на официальном сайте "Шахтера", а также в официальном приложении и на сайтах-партнерах.

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      Стоимость билетов варьируется от 50 до 6000 гривен.

      Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт" состоится 14 февраля в Харькове. Начало – в 22.00.

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      Теги: Спорт Лига Европы Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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