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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер": билеты на матч

97 Читати новину українською
Суперкубок Украины билеты на матч
Суперкубок Украины билеты на матч

В субботу, 21 июля, в Украине будет сыгран матч за Суперкубок. Сойдутся действующий обладатель Кубка Украины и победитель УПЛ донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Билеты на этот матч стоили от 90 гривен в фанатские сектора. Самый дорогой пропуск – 1700 гривен в ложе. Однако самые дешевые билеты, которые остались в продоже – от 350 гривен. Купить их можно по ссылке.

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Все билеты будут именными, идентификация будет происходить с помощью штрих-кода. На стадионе же будут проверять документы. При этом на руки будут продаваться не более четырех билетов.

"Призываем не делиться фотографиями билетов в соцсетях, чтобы другие ими не воспользовались", – призвал представитель компании-реализатора билетов Роман Порядченко

Кроме того, часть билетов передали детям из семей переселенцев с Востока Украины и детям участников АТО.

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Напомним, матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в субботу, 21 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало матча в 21:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теги: Новости спорта Динамо Шахтер
Источник: 24 Канал
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