"Шахтер" хочет купить форварда, отступные за которого составляют 100 млн евро

Донецкий "Шахтер" не отказывается от идеи приобрести нападающего "Гремио" Тете, хотя и получил отказ от бразильского клуба. Дончане готовят новое предложение "Гремио".

Бразильский клуб отверг предложение "горняков" по Тете в размере 12 млн евро. Теперь "Шахтер" готов поднять цену до 18 млн евро.

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Как сообщает Correio Do Povo, "Шахтер" следит за 18-летним бразильцем с 2015 года.

Тете недавно подписал новое соглашение с "Гремио" до 2021 года и отступные за его контракт составляют 100 млн евро.

Форвард пока выступает за молодежную команду "Гремио".

Ранее донецкий клуб объявил о подписании нападающего "Карпат" Даниила Сикана и переходе защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

В то же время наставник "горняков" португалец Паулу Фонсека заявил, что клуб больше не планирует покупать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

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