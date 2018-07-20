Шахтер или Динамо: кто победит в матче за Суперкубок Украины

В субботу, 21 июля, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" разыграют Суперкубок Украины. Это будет 11 матч между этими командами за этот трофей. Пока у команд по 5 побед, поэтому это будет возможность обойти соперника.

Напомним, в сезоне 2017/18 "Шахтер" стал чемпионом Украины и получил национальный Кубок. "Динамо" же финишировало вторым в УПЛ, и уступило в финале Кубка "горнякам".

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До этого матча обе команды подходят в обновленных составах. "Динамо" потеряло нападающих Жуниора Мораеса и Дьемерси Мбокани, а также отдало в аренду еще одного форварда Дмитрия Хлебаса. Среди других игроков, которые могли сыграть в основе команды, но покинули клуб – защитник Евгений Хачериди и полузащитник Руслан Ротань. Пополнили клуб только двое игроков – крайний защитник Сидклей и полузащитник Че-Че. Также полноценным игроком киевлян стал вратарь Денис Бойко. Вернувлся из аренды Александр Андриевский, который может сыграть в центре поля.

У "Шахтера" ключевых потерь не меньше – форвард Факундо Феррейра, полузащитники Фред и Бернард, а также защитники Маурисио Азеведо и уже бывший капитан команды Дарио Срна. Однако на каждую из этих позиций были приобретены новички – полузащитники Фернандо, Майкон и Маркос Сиприано, а также уже упомянутый Жуниор Мораес. Также "Шахтер" выкупил контракт нападающего Оларенваджу Кайоде.

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Поэтому часть из этих новичков сможет дебютировать за свои команды уже в матче с принципиальным соперником.

Стоит напомнить, что у "Шахтера" 8 побед в Суперкубке Украины, в "Динамо" – 6.