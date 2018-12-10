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      Имеет ли шанс "Шахтер" победить "Лион" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов: прогноз букмекеров

      82 Читати новину українською
      Шахтер – Лион: прогноз на матч 12.12.2018
      Шахтер – Лион прогноз букмекеров / ФК "Шахтер"

      Главным матчем для "Шахтера" в Лиге чемпионов станет домашняя игра против французского "Лиона". Хотя домашней ее можно назвать немного условно, ведь игру перенесли в Киев. Тем не менее, "Шахтеру" нужно побеждать, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы "горняков" в этом матче.

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      Несмотря на перипетии вокруг этого матча ("Лион" отказался ехать на игру в Харьков, так что ее пришлось перенести в Киев), у "Шахтер" и в дальнейшем больше шансов на победу. Но стоит отметить, что "Лион" устраивает и ничья. Тем не менее, в William Hill коэффициент на победу "горняков" стоит на уровне 2,30. Победа "Лиона" в этой встрече оценена в 2,90. Ничья – 3,70.

      Несколько выше коэффициент на победу "Шахтера" в PariMatch – 2,37. В то время как победа французского клуба – 2,87. Относительно ничейного результата, то он получил коэффициент 3,80.

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      Наименьший коэффициент на то, что "Шахтер" победит в этом матче – в "Фаворит спорт". Их эксперты оценили такое событие показателем в 2,25. Победа "Лиона" – 2,95. Ничья – 3,75.

      Самый высокий коэффициент на победу "Лиона" дали в букмекерской конторе Marathon bet – 2,97. При этом победа "Шахтера" – 2,375. Ничья в матче – 3,74.

      Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. В этом матче только победа позволит "Шахтеру" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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      К слову, "Лион" не сыграл свой матч чемпионата Франции из-за массовых протестов в стране.

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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