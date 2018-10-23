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      "Шахтер" разгромно уступил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

      1981 Читати новину українською
      Шахтер – Манчестер Сити результат и обзор матча Лиги чемпионов
      Шахтер – Манчестер Сити результат и обзор матча Лиги чемпионов / ФК "Шахтер"

      Во вторник, 23 октября, донецкий "Шахтер" в Харькове принимал английский "Манчестер Сити". Игра для "горняков" выдалась довольно неудачной – команда потерпела разгромное поражение.

      Шахтер – Манчестер Сити 0:3
      Голы: Д. Силва, 30, Ляпорт, 35, Б. Силва, 70

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      Уже с первых минут "Манчестер Сити" зажал "Шахтера" на его половине поля. За первые десять минут "горняки" считанные разы перешли на чужую половину поля, в то время как гости сумели за это время провести несколько опасных атак.

      Особенно старался Давид Силва. А также Габриэль Жезус. Они раз за разом пытались пробить вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.

      Здесь также стоит отметить и защита "горняков", который раз за разом ошибался. И воспользоваться ошибкой "горожанам" удалось только на 30-й минуте встречи. Никто из игроков в оранжево-черных футболках толком не мог вынести подальше мяч из собственной штрафной. После нескольких рикошетов тот попал к Давиду Силве, который без проблем пробил мимо вратаря.

      А уже через пять минут счет был 0:2. На этот раз игроки донецкой команды в своей штрафной оставили без опеки Ляпорта. Защитник пришел на подачу с углового и без лишних проблем и постороннего сопротивления головой переправил мяч в ворота "Шахтера".

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      15 ударов по воротам, из которых 5 – в створ ворот, а также 59 процентов владения мячом – такова статистика после первого тайма у "Манчестер Сити". "Шахтер" на это ответил лишь шестью ударами. Но ни один из них не летел в ворота.

      Стоит отдать должное "горнякам". Во втором тайме они больше владели мячом. И даже дважды пробили в створ ворот. Зато гости нанесли один прицельный удар (из десяти ударов). Но именно он стал результативным. Им оказался удар Бернарду Силвы, который всего за несколько минут до того вышел на замену.

      Что касается "Шахтера", то команда во втором тайме не показала ничего, что могло бы изменить ход поединка. Гости удачно контролировали центральную зону, выбегали в быстрые контратаки (в одном из эпизодов мяч попал в перекладину ворот после удара Стерлинга). Поэтому поражение с разгромным счетом – вполне закономерно.

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      "Шахтер" опускается на последнюю строчку турнирной таблицы. Несмотря на это, команда сохраняет шансы даже на выход в 1/8 Лиги чемпионов. У "горняков" в активе два очка. Столько же у "Хоффенхайма". "Манчестер Сити", который идет на первом месте, имеет шесть баллов. У второго "Лиона" – пять зачетных очков.

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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