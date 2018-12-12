"Шахтер" может заработать крупную сумму за победу над "Лионом" в Лиге чемпионов
Матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" имеет не только спортивное значение. В случае победы "горняки" могут неплохо обогатиться.
В поединке Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", который начнется в 22:00 на киевском НСК "Олимпийский", будет решаться судьба путевки в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.
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И, разумеется, не обойдется без призовых. Согласно обнародованной схеме распределения прибыли в Лиге чемпионов-2018/19, за выход в 1/8 финала клубы получат бонус в размере 9,5 млн евро. Кроме того, за каждую победу предусмотрены 2,7 млн евро призовых.
С учетом того, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтеру" нужна только победа над "Лионом", горняки могут за один вечер заработать 12,2 млн евро.
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