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      "Шахтер" не может договориться о переходе защитника из-за высокой трансферной стоимости

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      Шахтер до сих пор не договорился о трансфере Бондаренко
      Шахтер до сих пор не договорился о трансфере Бондаренко / aleksandriya-info.net.ua

      Донецкий "Шахтер", который интересуется защитником "Александрии" Валерием Бондаренко, не спешит договариваться о переходе футболиста в свои ряды.

      По данным FootBoom, переговоры между "Александрией" и "Шахтером" относительно трансфера центрбека Валерия Бондаренко не продвинулись.

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      Дончане не готовы платить за 24-летнего исполнителя 1 миллион долларов. Именно на такой сумме настаивают в "Александрии".

      Ранее сообщалось, что "Шахтер" сделал предложение в размере 600 тысяч долларов, но впоследствии поднял ее до 800 тысяч. "Александрия" же просит поднять предложение до 1 миллиона долларов. Отметим, что в нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Бондаренко 18 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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      Теги: Спорт Трансферы Шахтер ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
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