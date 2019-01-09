"Шахтер" не может договориться о переходе защитника из-за высокой трансферной стоимости

Донецкий "Шахтер", который интересуется защитником "Александрии" Валерием Бондаренко, не спешит договариваться о переходе футболиста в свои ряды.

По данным FootBoom, переговоры между "Александрией" и "Шахтером" относительно трансфера центрбека Валерия Бондаренко не продвинулись.

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Дончане не готовы платить за 24-летнего исполнителя 1 миллион долларов. Именно на такой сумме настаивают в "Александрии".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сделал предложение в размере 600 тысяч долларов, но впоследствии поднял ее до 800 тысяч. "Александрия" же просит поднять предложение до 1 миллиона долларов. Отметим, что в нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Бондаренко 18 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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