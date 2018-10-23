"Шахтер" не удержал победу над "Манчестер Сити" в юношеской Лиге чемпионов
В юношеской Лиге УЕФА состоялся матч третьего тура группового этапа. Донецкий "Шахтер" в поселке Высоком на последних минутах упустил победу над "Манчестер Сити".
Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19 1:1
Голы: Кулаков, 73 – Гарвуд-Беллис, 90+5
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"Горняков" на 73-й минуте вывел вперед полузащитник Андрей Кулаков, однако уже на 5-й добавленной минуте центрбэк гостей Тейлор Харвуд-Беллис сравнял счет.
При этом англичане с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления хавбека Феликса Нмечи за вторую желтую карточку.
После трех туров "Шахтер" и "Манчестер Сити" замыкает таблицу, имея по одному набранному очку. "Горняки" ранее проиграли "Хоффенхайму" (1:2) и "Лиону" (0:2).
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