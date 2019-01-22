"Шахтер" очень хотел этого футболиста, – Фонсека прокомментировал переход форварда

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал переход 17-летнего нападающего Даниила Сикана. Португальский наставник проверил молодого игрока в контрольном матче против "Хайдука".

Паулу Фонсека заявил, что в клубе верят в молодого игрока.

Читайте также: Легендарный экс-капитан "Шахтера" стал тренером "Зари"

"Шахтер" очень хотел этого футболиста. Молодой парень с большим потенциалом. В любом случае Сикан еще слишком юн, сейчас толком даже не знает нашего стиля игры. Сегодня дали ему немного времени, просто чтобы он почувствовал, что это такое. И мы в него верим", – цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".

Как известно, "Шахтер" 21 января подписал соглашение с воспитанником львовских "Карпат" на 3 года. В этом сезоне Даниил выступал преимущественно в чемпионате U-19 (10 матчей, 5 голов). Он является игроком сборной Украины U-19. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду "Карпат" в поединке Премьер-лиги с "Зарей".

Напомним, что "Шахтер" проиграл первый контрольный матч в 2019 году. Донецкий клуб был бит хорватским "Хайдуком".