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      "Шахтер" официально сохранил игрока сборной Украины

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      "Шахтер" официально сохранил игрока сборной Украины
      / fcshakhtar

      Донецкий "Шахтер" сумел продлить на долгий срок контракт со своим лидером.

      30-летний Марлос поставил подпись под соглашением до 2021 года, информирует "Шахтер".

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      В клубе напомнили, что Марлос перешел в "Шахтер" в июле 2014 года. Всего на его счету 183 матча и 52 гола за клуб во всех турнирах.

      Вместе с дончанами Марлос становился чемпионом Украины 2017, 2018 годов, обладателем Кубка Украины 2016, 2017, 2018 годов и обладателем Суперкубка Украины 2014, 2015, 2017 годов.

      Как известно, осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и на сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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