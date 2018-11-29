"Шахтер" официально сохранил игрока сборной Украины
Донецкий "Шахтер" сумел продлить на долгий срок контракт со своим лидером.
30-летний Марлос поставил подпись под соглашением до 2021 года, информирует "Шахтер".
Читайте также: "Шахтер" опубликовал яркое видео, посвященное 100 матчам Исмаили за клуб
В клубе напомнили, что Марлос перешел в "Шахтер" в июле 2014 года. Всего на его счету 183 матча и 52 гола за клуб во всех турнирах.
Вместе с дончанами Марлос становился чемпионом Украины 2017, 2018 годов, обладателем Кубка Украины 2016, 2017, 2018 годов и обладателем Суперкубка Украины 2014, 2015, 2017 годов.
Как известно, осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и на сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Новый регулярный чемпионат начнется 30 октября27 июля 2012 , 13:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Сабо: До сих пор не понимаю, как Яшин мог пропустить тот гол от Беккенбауэра29 апреля 2014 , 21:01
Луческу - лучший тренер года в Румынии22 декабря 2014 , 15:49