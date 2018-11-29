"Шахтер" официально сохранил игрока сборной Украины

Донецкий "Шахтер" сумел продлить на долгий срок контракт со своим лидером.

30-летний Марлос поставил подпись под соглашением до 2021 года, информирует "Шахтер".

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Один из лидеров «Шахтера» Марлос подписал новый контракт с клубом!



Узнайте подробности: https://t.co/XqAUrUB8P4 pic.twitter.com/cJOMCujTjf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 29 листопада 2018 р.

В клубе напомнили, что Марлос перешел в "Шахтер" в июле 2014 года. Всего на его счету 183 матча и 52 гола за клуб во всех турнирах.

Вместе с дончанами Марлос становился чемпионом Украины 2017, 2018 годов, обладателем Кубка Украины 2016, 2017, 2018 годов и обладателем Суперкубка Украины 2014, 2015, 2017 годов.

Как известно, осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и на сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.

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