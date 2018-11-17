"Шахтер" поборется с "Боруссией" за талантливого футболиста

Донецкий "Шахтер" и дортмундская "Боруссия" хотят подписать контракт с 20-летним игроком "Коринтианса" Педринью.

Пока же приоритетом футболиста является переход в немецкий клуб, но вариант с трансфером в "Шахтер" тоже не исключается.

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"Интерес к Педринью проявляет не один клуб. Приоритет – "Боруссия" Д, но "Шахтер" тоже в нем заинтересован", – цитирует слова агента Fox Sports.

Отметим, что 20-летний Педринью является основным полузащитником в "Коринтиансе". Он сыграл в 31 матче чемпионата Бразилии, но забитыми мячами не отметился.

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