"Шахтер" щедро заплатит за перспективного нападающего

Донецкий "Шахтер" и еще несколько европейских клубов ведут борьбу за нападающего "Гремио" Рондинелли Да Силву. Именно "горняки" имеют больше всего шансов подписать игрока.

Донецкий клуб проявляет серьезный интерес к 19-летнего футболиста, который еще не играл за основную команду, информирует Globoesporte.

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На футболиста также претендуют российский ЦСКА и немецкий "Вольфсбург". Однако, по информации издания, ни один клуб пока не делал официальное предложение "Гремио

"Шахтер" является фаворитом и готов предложить за Да Силву 3,5 млн евро. Другие детали предложения пока неизвестны.

В то же время бразильский клуб "Гремио" отказал "Шахтеру" в продаже 18-летнего нападающего Тете за 12 миллионов евро. Украинский клуб предложил за игрока 12 миллионов евро, однако эта сумма не устроила руководство бразильцев, которое желает выручить за форварда большую сумму.

Ранее донецкий клуб объявил о приобретении полузащитника израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписание нападающего "Карпат" Данила Сикана и переход защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

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